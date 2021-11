Il 27 novembre terzo appuntamento con Concert Arti al Museo del Mediterraneo

(Angela Simini) Livorno, 25 novembre 2021 – Al via il terzo appuntamento autunnale dell’Associazione culturale Concert Arti che, in collaborazione col Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno (via Roma 234 ), terrà nella splendida Sala del Mare il concerto “Dedicato a Gerswin e Piazzolla” sabato 27 novembre 2021 alle 17.30. Sarà interprete di questo avvincente pomeriggio musicale l’affermato ed eclettico Duo Maclé, con le pianiste Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, che vantano una solida formazione professionale e un ampio repertorio che spazia classico dalla tradizione classica ai generi moderni quali il jazz, il minimalismo e il rock progressive. In questa occasione il duo Maclé si presenta con un programma di grande interesse e qualità: nella prima parte alcuni tra i brani più amati di Astor Piazzolla del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita, e, a seguire, la Rapsodia in blu di Gershwin, straordinaria sintesi di stili popolari e colti. Un pomeriggio quindi imperdibile.

In ottemperanza alle recenti disposizioni contro il Covid, sarà obbligatorio prenotare i posti ed esibire il green pass.

Prenotazioni ai seguenti riferimenti: segreterie.museo@provincia.livorno.it; telefono 0586/266711 o 0586/266734. Prenotazioni telefoniche: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-13; martedì, giovedì, anche 15-18.