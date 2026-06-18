Il cielo di Livorno e della costa impreziosito dal bacio tra la Luna e Venere

(Redazione) Livorno, 18 giugno 2026 – Ieri sera, poco dopo il tramonto, il cielo ha regalato uno degli spettacoli astronomici più affascinanti di questo giugno. Migliaia di persone in tutta Italia, quindi anche a Livorno e provincia, hanno potuto osservare una sottile falce di Luna crescente avvicinarsi apparentemente a Venere, il pianeta più luminoso del sistema solare, dando vita al suggestivo fenomeno denominato il “bacio” tra Luna e Venere.

L’evento, visibile a occhio nudo, ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati di astronomia, ma anche di semplici curiosi che hanno rivolto lo sguardo verso l’orizzonte occidentale tra le 21,30 e le 22,30 circa. Ad arricchire il panorama celeste anche la presenza di Giove, creando un allineamento particolarmente scenografico.

Dal punto di vista astronomico, si tratta di una congiunzione, un fenomeno apparente che si verifica quando due o più corpi celesti sembrano molto vicini nel cielo osservati dalla Terra. In realtà, le distanze che separano gli astri sono enormi: la Luna si trova mediamente a circa 384 mila chilometri dal nostro pianeta, mentre Venere dista decine di milioni di chilometri. La vicinanza osservata è quindi solo una questione di prospettiva, ma l’effetto visivo rimane straordinario.

La bellezza di questi eventi risiede soprattutto nella loro accessibilità. Non sono necessari telescopi o strumenti particolari: basta un cielo sufficientemente limpido e un punto di osservazione con l’orizzonte libero da ostacoli. Per questo motivo le congiunzioni tra Luna e Venere riescono sempre a coinvolgere un pubblico molto ampio, trasformando il cielo in uno spettacolo aperto a tutti.

Particolarmente suggestiva è stata la presenza della luce cinerea, il debole chiarore che illuminava la parte non direttamente illuminata della Luna. Questo fenomeno è prodotto dalla luce solare riflessa dalla Terra e conferisce alla falce lunare un aspetto delicato e quasi etereo. Accanto ad essa brillava Venere, spesso definita “stella della sera”, grazie alla sua eccezionale luminosità dovuta alla densa atmosfera che riflette efficacemente la luce del Sole.