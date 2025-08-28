Il libro su Sparwasser al Chioschino di Villa Fabbricotti

(Redazione) Livorno, 28 agosto 2025 – Ai Mondiali tedeschi del 1974 Jürgen Sparwasser segnò lo storico gol con cui la Germania Est sconfisse la Germania Ovest, che da lì a poco avrebbe vinto la Coppa del Mondo, nell’unico derby disputato in un Mondiale di calcio tra le due Nazionali prima della riunificazione della Germania.

Sparwasser, classe 1948, grazie a quel gol divenne un vero e proprio idolo, un eroe, nel suo Paese. Ma nel 1988, ventidue mesi prima della caduta del Muro di Berlino, approfittando di una partita tra vecchie glorie a Saarbrücken, all’Ovest, decise di fuggire divenendo un traditore secondo i dirigenti politici dell’Est.

Di Sparwasser e della sua storia si parlerà domani pomeriggio, venerdì 29 agosto, al Chioschino di Filippo Brandolini in Villa Fabbricotti con il giornalista Giovanni Tosco, responsabile del settore Calcio di Tuttosport, autore del libro “Sparwasser, l’eroe che tradì” edito da Minerva. A colloquiare con Tosco sarà il giornalista Marco Ceccarini, esperto di storie di calcio e più in generale di sport e società.

L’appuntamento è per le ore 18 del 29 agosto al Chioschino di Villa Fabbricotti. In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà nella sala della Biblioteca di Villa Fabbricotti, sempre in viale della Libertà.