Il Livorno 1915 fa suo il derby amichevole col Cecina al Rossetti, 0 a 3

(Luca Aprea) Cecina, 22 settembre 2021 – Bella vittoria del Livorno 1915 sullo Sporting Cecina, 3 a 0, nell’amichevole che si è svolta nella serata di oggi, mercoledì 22 settembre, allo stadio Rossetti di Cecina.

Il successo del Livorno porta le firme di Bellazzini al 32’ del primo tempo su un calcio di rigore, di Durante che ha raddoppiato al 20’ della ripresa su assist di Nunzi e di Pulina al 34’ del secondo tempo al termine di un’azione corale. Da segnalare, poco dopo il raddoppio di Durante, che Frati ha colpito il palo su calcio di rigore.

Il Ccina ha ben figurato al cospetto di una squadra di categoria superiore. Molto bene, tra gli altri, Diagne e Bigazzi, pù che sufficiente anche Giannini.

Cecina – Livorno 1915 0 a 3 (0 a 1)

Cecina Sporting: Cappellini, Pagliai, Giannini, Facenna, Del Gratta, Modica, Campisi, Diagne, Bernardoni, Bigazzi (cap), Giannini. A disp. Botarelli, Pedrali, Ajdini, Paoletti, Zoppi, Skerma, Faye, Lorenzini, Toraldo. All. Miano.

Livorno 1915: Fontanelli, Franzoni, Giuliani, Gargiulo, Palmiero, Milianti, Pecchia, Apolloni, Ferretti, Bellazzini, Durante. A disp. Pulidori, Ghinassi, Giampà, Fontana, Gelsi, Pulina, Nunzi, Frati, Mazzoni. All. Buglio.

Arbitro: Giuseppe Merlino di Pontedera.

Reti: 32’ pt Bellazzini (rig), 20’ st Durante, 34’ st Pulina.

Note: spettatori 300 circa.

