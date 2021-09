Il Livorno 1915 lascia il ritiro di Riparbella, Buglio: “Ottimi risultati ma c’è ancora molto da fare”

(Paolo Verner) Rosignano Solvay, 9 settembre 2021 – Il ritiro del nuovo Livorno 1915 a Riparbella, con allenamenti allo stadio Solvay di Rosignano, si è concluso nella mattinata di oggi, giovedì 9 settembre, quando la squadra ha lasciato il relais Pieve Vecchia di Riparbella.

Ieri sera, al termine dell’amichevole con il Prato 2000, l’allenatore Francesco Buglio ha fatto un primo bilancio di questi giorni di ritiro precampionato della squadra amaranto: “Gli otto giorni di ritiro a Rosignano hanno dato ottimi risultati, ma dobbiamo migliorare su alcuni aspetti tattici. Personalmente sono molto contento dei ragazzi. Aspettiamo ancora un paio di giorni e vediamo se la società riuscirà a rinforzare ulteriormente la rosa”.

