Il Livorno con un eurogol di Parisi riacciuffa il derby con la Lucchese, 1 a 1

(Matteo Gargini) Livorno, 20 dicembre 2020 – Il Livorno manca la seconda vittoria consecutiva e si deve accontentare di un pareggio, 1 a 1, nel derby contro la Lucchese in un match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C.

Partono meglio gli amaranto che nel primo tempo creano tanto con Haoudi e Braken su tutti ma non riescono a trovare il vantaggio. Il risultato si sblocca al trentasettesimo della prima frazione quando l’arbitro decreta un rigore a favore della Lucchese per un fallo di Parisi su Nannelli; dagli undici metri Bianchi trasforma. Si va al riposo con il vantaggio ospite nonostante la buona partenza del Livorno che palesa le solite difficoltà nel concretizzare le occasioni create.

La ripresa si apre con il solito forcing amaranto che si traduce nel gol del pareggio al diciannovesimo del secondo tempo; Mazzeo crossa dalla sinistra, la sfera giunge a Parisi che in una frazione di secondo si coordina e calcia prepotentemente sotto la traversa. Prosegue la pressione amaranto anche se nel finale la migliore occasione della partita la crea la Lucchese che con Papini colpisce la traversa a tempo praticamente scaduto. Il pareggio tutto sommato è giusto, la sfida di oggi certifica che il Livorno ha buone trame di gioco ma adesso la squadra, oltre a faticare a segnare, inizia ad essere leggermente sulle gambe.

Livorno – Lucchese 1 a 1 (0 a 1)

Livorno (4-3-3): Stancampiano; Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Porcino; Haoudi (44′ st Pecchia), Agazzi, Bussaglia (10’st Gemignani); Mazzeo (39′ st Morelli), Braken, Murilo. A disp. Matysiak, Sosa, Marie Sainte, Piccoli, Fremura, Caia, Morelli. All. Dal Canto.

Lucchese (3-5-2): Coletta; Papini, Solcia, De Vito; Panati (23′ st Panariello), Kosovan (30′ st Caccetta), Meuci, Sbrissa, Adamoli; Nannelli, Bianchi. A disp. Biggeri, Forciniti, Lionetti, Scalzi, Cellamare, Signori, Bartolomei, Fazzi, Molinaro, Dumancic. All. Lopez.

Arbitro : Repace di Perugia assistito da Melchiorre e Trasciatti.

Reti: 38′ pt Bianchi (rig), 19′ st Parisi.

Note: angoli 11 a 4 per il Livorno; ammoniti Kosovan, Murilo, Bussaglia, Deverlan, recuperi 3′ pt e 4′ st.