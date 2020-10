Il Livorno ha un nuovo presidente, è il finanziere Giorgio Heller

(Carlo Grandi) Livorno, 23 ottobre 2020 – Il consiglio d’amministrazione annunciato per la data odierna ha portato all’auspicato cambiamento ai vertici del Livorno calcio. Direttamente dal sito del Livorno calcio viene resa nota la comunicazione relativa al nuovo organigramma societario,

L’assemblea, come annunciato in esclusiva da Amaranta.it, ha eletto Giorgio Heller, finanziere romano, nuovo presidente del Livorno Calcio; il nuovo consiglio d’amministrazione sarà composto da Silvio Aimo (vice-presidente), Rosario Carrano (amministratore delegato) e dai consiglieri Mauro Ferretti, Marcello Carriero, Paolo Depersis e Benedetto Gargani.

Il nuovo general manager del Livorno sarà Danilo Mariani.

Le prime dichiarazioni di Heller da presidente sono le seguenti: “Inizio questa mia nuova avventura con tanto entusiasmo e voglia di fare bene; sono conscio che Livorno è una grande piazza del calcio italiano. Con il nostro gruppo siamo pronti a dare il massimo secondo un programma ben determinato che terrà conto del blasone e del valore dei colori amaranto”.

In bocca al lupo al nuovo presidente del Livorno, che sappia far conciliare alle parole i fatti e che sappia far fronte all’arduo compito che lo attende, soprattutto che si riesca a far lavorare la squadra con serenità e che si riesca a dare a mister Dal Canto i rinforzi tanto attesi per un campionato all’altezza del blasone e della storia amaranto.