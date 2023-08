Il Livorno pensa a Dionisi per l’attacco ma l’operazione non è semplice

(Andrea Mercurio) Livorno, 26 agosto 2023 – Il ritorno di Federico Dionisi stuzzica la fantasia dei tifosi amaranto. Potrebbe essere lui, infatti, l’attaccante titolare del Livorno.

Dionisi, 36 anni, ha vestito la maglia amaranto dal 2009 al 2013 con una parentesi di sei mesi alla Salernitana, disputando nel complesso 115 gare tra Serie A e B playoff condite da 35 reti, cui vanno aggiunte 9 presenze e 6 reti in Coppa Italia. Da contrattualizzato con il Livorno, prima di essere ceduto al Frosinone nel 2014, è stato un anno in prestito all’Olhanense in Portogallo.

Dionisi dal 2021 è all’Ascoli, in Serie B, dove è ancora formalmente il capitano. Ma non sembra più rientrare nei piani tecnici del club bianconero. Da qui, l’interesse della società amaranto. Vi sarebbe tuttavia da superare lo scoglio del contratto che, a quanto risulta, è fuori misura per un club di Serie D. L’operazione non è semplice e sarà fondamentale la volontà del calciatore.