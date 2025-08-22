Il Livorno saluta il ritorno in C con la vittoria sulla quotata Ternana, 1 a 0

(Luca Aprea) Livorno, 22 agosto 2025 – Il ritorno in Serie C e quindi nel professionismo dopo quattro anni vissuti tra i dilettanti ha visto il Livorno superare, 1 a 0, la Ternana, finalista dei play off dello scorso campionato, sconfitta ai rigori dal Pescara.

Prima della gara, il momento più emozionante: Protti, visibilmente commosso, è sceso in campo, insieme a Lucarelli, per salutare i tifosi e decretare l’avvio del campionato di Serie C edizione 2025-26.

L’inizio è stato equilibrato, con il Livorno che ha cercato di spingere sulle fasce ma non ha trovato spazi, ma poi ha preso il sopravvento la Ternana, pericolosa al 17’ con Ferrante. La Ternana ha spinto ma il Livorno ha retto l’urto. Al 28’ è arrivata la prima richiesta del Fvs, football video support, da parte dell’allenatore ternano Liverani per un fallo commesso da Mawete che è stato ammonito dopo tre minuti di attesa. Al 34’ è stato espulso dalla panchina amaranto il preparatore di portieri Parascandalo. Al 40’ il Livorno è andato in gol, ma l’arbitro ha annullato, Formisano ha chiesto la review, però visto che l’arbitro aveva fischiato prima che la palla entrasse in porta la richiesta non è stata soddisfatta. Al 44’ Dionisi su imbeccata di Panaioli si è visto respinto un tiro in calcio d’angolo.

La ripresa ha visto l’ingresso di Ghezzi per Gentile. Il Livorno ha attaccato fin da sunito e al 3’ è passato in vantaggio con Marchesi ben servito da Dionisi. Il gol è stato analizzato al video e dopo tre minuti di attesa è stato convalidato. Al 14’ Malva ha rilevato Dionisi. Ferrante ha effettuato una conclusione al 26’ ma il tiro è finito fuori. Al 30’ la Ternana ha richiesto un’altra review per un colpo di Marchesi a Donati e l’autore del gol è stato espulso dopo altri tre minuti. Seghetti ha neutralizzato la punizione di Romero al 34’. L’arnitro ha infine decretato nove minuti di recupero. Al 49’ sono entrati Bonassi e Panattoni per Mawete e Panaioli. Un altro cartellino rosso è stato sventolato a Lenzi, altro membro della panchina, quando il tempo stava ormai per scadere. Il triplice fischio è arrivato dopo ben 102 minuti di gioco.