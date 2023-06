Il nome di Minguzzi accostato al Livorno, potrebbe essere il nuovo direttore sportivo

(Redazione) Livorno, 20 maggio 2023 – Il dirigente tecnico Vincenzo Minguzzi, fino a due mesi e mezzo fa direttore sportivo del Brindisi, potrebbe essere il nuovo direttore sportivo del Livorno. Il suo nome, infatti, sarebbe stato accostato alla società di piazzale Montello. A rivelare l’indiscrezione è Amaranta.it.

Minguzzi è colui che ha costruito la squadra del Brindisi che ha appena conquistato la promozione in Serie C dopo aver superato la Cavese nello spareggio.

Prima di approdare al Brindisi e dopo aver lavorato al Teramo, a L’Aquila e all’Acireale, Minguzzi ha legato il suo nome soprattutto al Grosseto, di cui è stato direttore sportivo in più occasioni dal 2003 al 2021 contribuendo alla prima promozione dei maremmani in Serie B. Negli intervalli della collaborazione con il Grosseto ha ricoperto l’incarico di direttore sportivo di nuovo al Teramo, nelle giovanili del Lecce e al Pisa con cui ha vinto la Serie D, quindi alla Viterbese con cui è stato promosso, anche in questo caso, in Lega Pro.

Da calciatore Minguzzi, 68 anni, è stato portiere tra le altre di squadre come il Rimini, il Modena, il Cagliari e il Pescara.