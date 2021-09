Il nuovo Livorno 1915 è pronto a partire, il 5 settembre primo test a Solvay

(Paolo Verner) Livorno, 3 settembre 2021 – La neocostituita Us Livorno 1915 è pronta ad abbracciare i tifosi amaranto. Mentre la società amaranto sta costruendo la squadra, con la campagna abbonamenti che è partita in quarta, il gruppo agli ordini di Francesco Buglio farà il debutto assoluto, seppure in amichevole, domenica prossima, 5 settembre, ore 20:30, allo stadio Ernesto Solvay di Rosignano contro la locale formazione biancoazzurra del Solvay.

Il presidente Paolo Toccafondi, assieme al club manager Igor Protti e al direttore sportivo Raffaele Pinzani, sta preparando anche qualche colpo di mercato che, in extremis, darebbe al nuovo Livorno 1915 la fisionomia della corrazzata.

Sarà un test che servirà a Luca Mazzoni e compagni per fare il primo, primissimo punto della situazione, agli esordi di una stagione che vuole essere la stagione della rinascita.

L’organizzazione dell’amichevole è a cura del Solvay Rosignano. Il costo del biglietto è di 7 euro. I posti disponibili sono 800. Per entrare allo stadio Solvay sarà però necessario avere il green-pass.

I biglietti sono disponibili al Punto Amaranto, allo stadio Armando Picchi di Livorno, nei seguenti orari: oggi, venerdì 3 settembre, dalle ore 15:30 alle 18:30; domani, sabato 4 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30; lo stesso giorno dell’amichevole, domenica 5 settembre dalle 10:00 alle ore 12:30.

Al momento dell’acquisto del biglietto, nel rispetto delle misure anti-Covid saranno richiesti alcuni dati personali per la tracciabilità.