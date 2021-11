Il pianista livornese Barontini in concerto il 23 novembre a Firenze

(Angela Simini) Livorno, 21 novembre 2021 – Ilio Barontini, famoso pianista livornese, dopo il grande successo estivo riportato alla Fortezza Vecchia, è invitato il 23 novembre, ore 21.00, al Festival Contempoart Ensemble, che si svolge nel prestigioso complesso della ex Manifattura Tabacchi a Firenze.

Si tratta di una interessantissima iniziativa di cinque concerti che propongono temi e programmi nuovi, realizzati anche con la contaminazione di generi di epoche diverse, con occhi attenti alle esigenze moderne e ai giovani talenti.

Uno sguardo al cartellone ne è la dimostrazione più efficace: si parte il 6 novembre con un omaggio a Nicola Sani, a Ivan Vandor il 15 novembre, a Ennio Morricone e Franco Battiato il 23 novembre, a Charles Baudelaire, il 28 novembre, per i 200 anni dalla nascita, a Dante il 5 dicembre, nei 700 anni dalla morte. A Ilio Barontini l’onore di eseguire il concerto “Un pianoforte per Battiato e Morricone”, come aveva fatto alla Fortezza Vecchia con una performance strepitosa che ha avuto una altrettanto eclatante eco.

Il pianista livornese darà un ulteriore esempio di contaminazione musicale, interpretando sul solo pianoforte, secondo un proprio estro e talento, le composizioni dei due musicisti, concepite ed eseguite solitamente per orchestra. Non sono trascrizioni e adattamenti per strumento solo, ma autentiche ri-creazioni nelle quali non si sente la mancanza del cantante o dell’orchestra. E’ questa una prerogativa assoluta del pianista livornese, che, nato alla musica come studioso del genere classico, ha poi abbracciato tutte le suggestioni musicali: Jazz, pop, rock , da Chopin a Gershwin ai Beatles, delle cui canzoni in particolare ha composto una rilettura Beatlemania.

La serata si annuncia interessante, in perfetta sintonia con la location, una manifattura di tabacchi, sita in via delle Cascine 35, dismessa dal 2001 e rimodernata e concepita guardando al futuro.