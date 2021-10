Il Susini che non t’aspetti, il 15 ottobre l’ex deputato presenta a Salviano le sue poesie

(Andrea Masiero) Livorno, 12 ottobre 2021 – Venerdì prossimo, 15 ottobre, alle ore 18, nei locali del Circolo Arci Carli Salviano in via di Salviano 542, Marco Susini, figura di spicco della sinistra livornese, in passato deputato eletto del Parlamento italiano per due mandati nonché ex presidente dell’Interporto toscano Amerigo Vespucci, presenterà la sua ultima fatica letteraria dal titolo Meriggio d’autunno pubblicata da Erasmo. Una raccolta di poesie, primo cimento in questo campo dell’arte letteraria per l’autore. Infatti l’opera ne comprende circa una novantina divise in tre ambiti tematici. “Riflessioni e ricordi” attiene alla sfera più intimista dell’autore, il secondo, “De re publica”, fa riferimento ovviamente a una parte politica e sociale ben conosciuta da Susini vista la vasta esperienza in quel settore, mentre l’ultimo, chiamato in modo molto evocativo “Gente di mare”, consente a Marco di esprimere il grande amore che prova per Livorno e il suo mare. Non a caso l’ultima poesia di questo capitolo si chiama “Il Gabbiano di Ardenza”.

Insieme con l’autore nel presentare questo volume troveremo il Professor Lorenzo Greco, ordinario di Letteratura Italiana all’Università di Pisa e all’Accademia Navale di Livorno e l’attore Giorgio Algranti, interprete fra gli altri di film come “Ovosodo” e “La prima cosa bella”, che leggerà alcuni brani estratti dall’opera di Susini.

Marco Susini, al di là della carriera politica e del rilevante ruolo pubblico per cui è ben conosciuto e rispettato nella nostra città, ha comunque alle spalle un discreto percorso autoriale. Infatti ha pubblicato in precedenza opere come Militanti e Shangay entrambi editi da Bandecchi e Vivaldi rispettivamente nel 2000 e nel 2003 e anche Cari compagni e Altre storie dati alle stampe da Erasmo nel 2012 e nel 2015. Inoltre è un grandissimo amante della nostra splendida città, un amore che si estrinseca, tra le altre cose, nella passione viscerale per il suo mare nel quale si tuffa ogni giorno dell’anno qualunque sia la condizione atmosferica e nel grande amore che prova per la gloriosa maglia amaranto del Livorno calcio, di cui a buona ragione può definirsi uno dei suoi più appassionati tifosi. Tutto quanto è un ottimo motivo per non mancare quindi alla presentazione del suo libro venerdì prossimo.