Il tango al centro degli incontri musicali di Renata Sfriso, il 13 novembre a Villa Henderson

(Angela Simini) Livorno, 11 novembre 2021 – Nella Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Villa Henderson, via Roma 234, proseguono gli incontri musicali promossi dalla violinista livornese Renata Sfriso, concertista e docente del Conservatorio Mascagni, fondatrice della Associazione Concert Arti, con la quale propone durante tutto l’anno stagioni concertistiche di alto livello oltre che di grande varietà di stili, che si accompagnano anche con arti affini come la danza.

Dopodomani, sabato 13 novembre, alle ore 17.30 andrà in scena il secondo appuntamento autunnale “Tempo di Tango” in collaborazione con l’Associazione culturale Mus Med (Museo di Storia Naturale del Mediterraneo) che avrà protagonisti dello spettacolo gli affermati ballerini di tango Cecilia Signorelli ed Enzo Di Minico e l’ottimo duo Paul Hindemith, con l’oboista Gian Marco Solarolo e la pianista Cristina Monti. Un originale quartetto che si fonderà in un dialogo non convenzionale: il timbro dell’oboe insieme al pianoforte daranno un colore speciale al ritmo sensuale del tango in un accostamento originale che non mancherà di stupire.

Tra i compositori in programma, Saul Cosentino, Isaac Albeniz, Andrée Isoir, Carlos Gardel, Osvaldo Requena, Pablo Ziegler e il celebratissimo Astor Piazzolla, del quale si celebra il centenario della nascita.

In ottemperanza alle recenti disposizioni contro il Covid-19, sarà necessario esibire il Green pass e prenotare i posti a questi riferimenti: segreterie.museo@provincia.livorno.it o telefonare allo 0586/266711/266734 il lunedì, il mercoledì e il venerdì con orario dalle 9 alle 13, il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 18, la domenica dalle 15 alle 18.