“In divenire”, la personale di Lorenzo Dominici, giovane talento labronico

(Erica Poggianti) Livorno, 28 luglio 2026 – Da domani, 29 luglio, al 2 agosto, in concomitanza con lo svolgimento di Effetto Venezia, Lorenzo Dominici espone la sua seconda personale presso Area +, uno studio di architettura e design che da qualche anno ospita mostre di arte contemporanea, dando spazio e visibilità ad artisti labronici.

Dominici, classe 1997, ha conseguito il Diploma Accademico di Secondo livello in Metodologie della Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Dopo aver esposto in varie mostre collettive tra Firenze e Livorno, è stato finalista al Premio Rotonda per le ultime due edizioni e al Premio Combat 2024. Sempre nel 2024 è risultato vincitore della terza estemporanea “Montmartre-Garibaldi solo andata”, vittoria che gli ha permesso di esporre la sua prima personale, intitolata Al Cosmo, presso Extra Factory nel gennaio 2025.

Influenzata dal romanticismo europeo e dalla produzione pittorica americana legata alla rappresentazione delle terre selvagge, la ricerca di questo giovane artista livornese si concentra sul paesaggio come luogo da esplorare. Un’esplorazione che parte dalla curiosità e può arrivare allo stupore, alla meraviglia e all’inquietudine che caratterizzano i paesaggi naturali, nel suo rapporto con l’umano anche attraverso la scienza.

Attraverso la mostra In divenire percorreremo un viaggio tra le ere geologiche, osservando come processi lentissimi o talvolta improvvisi e violenti plasmano e trasformano un pianeta e i suoi paesaggi. Questo processo di formazione e mutazione lungo eoni è oggetto dell’ultima ricerca dell’artista. In mostra saranno presenti sia opere nuove sia quadri già noti al pubblico, legati insieme da questa cornice tematica.

Questa personale, esposta presso Area + in via Carraia 8, rappresenta quindi un’ottima occasione per scoprire l’arte di Lorenzo Dominici e, per chi ha visto le sue precedenti opere, di continuare a seguire il suo percorso artistico.

In divenire

Area +, via Carraia 8, Livorno

dal 29/07 al 02/08

orari: mercoledì, giovedì e venerdì 19.00 – 22.00

sabato e domenica 19.00 – 24.00