In giro senza motivo in tempi di coronavirus devasta una strada alle Sorgenti, denunciato

Livorno, 8 aprile 2020 – Un uomo di circa trent’anni, originario della Repubblica Dominicana, ha perso il controllo della propria auto e ha colpito un palo segnaletico distruggendo anche alcuni arredi urbani. E’ accaduto nelle prime ore di ieri, martedì 7, nel rione della Sorgenti. La notizia, però, si è appresa nella giornata di oggi, mercoledì 8 aprile.

Il fatto è accaduto in via Niccodemi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Il conducente si è rifiutato di sottoporsi all’alcol-test e per questo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato denunciato. Così come sarebbe stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento all’arredo urbano.

Assieme all’uomo viaggiava un suo connazionale. Ad entrambi è stata elevata la sanzione amministrativa per essere usciti di casa senza una valida motivazione, trasgredendo le disposizioni anticontagio da coronavirus Covid-19 messe in atto del governo.