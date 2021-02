In pensione Cinzia Morgantini, colonna portante dell’Ufficio stampa del Comune di Livorno

(Donatella Nesti) Livorno, 4 febbraio 2021 – Dopo 40 anni di ininterrotto lavoro all’ Ufficio stampa del Comune di Livorno, va in pensione Cinzia Morgantini. Sempre presente, disponibile e gentile, Cinzia ha lavorato con grande professionalità e competenza con le Amministrazioni guidate dai sindaci Alì Nannipieri, Roberto Benvenuti, Gianfranco Lamberti, Alessandro Cosimi, Filippo Nogarin e Luca Salvetti. Si è occupata prevalentemente di cultura e turismo (Effetto Venezia fin dalla sua prima edizione, ndr) e in generale è stata una colonna portante dell’Ufficio stampa.

Giornalista molto apprezzata da colleghi, politici ed associazioni che collaborano con il Comune per la sua cultura, il suo buon carattere, la costante presenza.

Grazie Cinzia da parte dai giornalisti che hai sempre aiutato nel loro lavoro con i tuoi comunicati ed il tuo sorriso. Grazie dalla redazione di Costa Ovest.

