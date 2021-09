Inail Città di Livorno, pronta al via la 29esima edizione del torneo di tennis in carrozzella

(Redazione) Livorno, 17 settembre 2021 – Presentata a Palazzo Civico quest’oggi, venerdì 17 settembre, la 29esima edizione del Torneo di tennis in carrozzella Inail Città di Livorno, che quest’anno si giocherà sui campi del Circolo Libertas Sport in via dei Condotti Vecchi a Livorno dal 23 al 26 settembre.

Quest’anno il torneo, organizzato dall’associazione Sport Insieme Livorno, con il patrocinio e del Comune di Livorno, ospita 20 giocatori provenienti da varie parti d’Italia. Partecipano tennisti di alto livello, ma anche coloro che si stanno affacciando per la prima volta a competizioni importanti.

Un interessante e singolare aspetto nei tornei su sedia a rotelle, è la presenza in uno stesso torneo di tutti i livelli di gioco. Questo permette ai principianti di confrontarsi con i pari livello e con i migliori tennisti italiani.

L’edizione 2021 del “Torneo di tennis in carrozzella”, sarà valevole per la classifica nazionale.

Al torneo saranno presenti le due categorie maschile e femminile.

Le regole del tennis su sedia a rotelle sono le stesse del tennis in piedi. Il campo ha le medesime dimensioni, l’altezza della rete è identica. Unica deroga, la possibilità per il giocatore di lasciare rimbalzare la pallina due volte prima di ribatterla. Possibilità usata raramente dai migliori del mondo, perché, anche nel tennis su sedia a rotelle, la rapidità di gioco è cosa primariae indispensabile.

Il Torneo è nato 29 anni fa, le prime tre edizioni erano rivolte ai soli giocatori nazionali, le successive 13 edizioni sono state a carattere internazionale per poi tonare al nazionale.

L’associazione Sport Insieme Livorno (Sil), affiliata alla Federazione Italiana Tennis, per tutte le sue attività può contare su sostegno di numerosi sponsor. Tra i partner finanziari che collaborano con l’Associazione per l’organizzazione del torneo ci sono:

Circolo Libertas Sport, Ortopedia Michelotti-Lucca, Micron s.r.l.-Livorno, N.B. Officina Meccanica Navale-Livorno, Fisios-Livorno, Seajet-Livorno, Teleflex, Circolo della Pesca e della Nautica di Ardenza-Livorno, Farmacia Pierini-Livorno, Comune di Livorno.

Il tennis in carrozzina è nato negli Stati Uniti alla fine degli anni ’70, nel 1980 fu ufficializzato dalla Federazione Internazionale.

Il primo scambio tennistico europeo avvenne in Francia agli inizi degli anni ’80.

Il francese Jean Pierre Limborg (presente a Livorno 11 anni fa), recandosi negli States per ragioni professionali, ebbe l’occasione di assistere ad una partita ed ebbe l’idea di portare questo sport nel nostro continente.

Questa disciplina è arrivata in Italia alla fine degli anni ’80. I pionieri si chiamano Alessio Focardi, Massimo Porcini, Enrico Rindi.

Oggi sono disputati in Italia Campionati Italiani Assoluti, indoor, a squadre, tornei nazionali e internazionali. Il nostro paese è una delle nazioni leader in campo organizzativo nel mondo.

Lo scopo della SIL è, da una parte creare le condizioni per praticare sport, indipendentemente dalla condizione fisica, dall’altra di “usare” lo sport come veicolo di informazione delle problematiche inerenti al mondo della disabilità e stimolare molti ragazzi e ragazze al reinserimento nella società.

Il Torneo di tennis in carrozzella è l’occasione per avvininarsi al mondo della disabilità assistendo a gare di alto livello ed una stimolante occasione per tutti quei disabili che ancora non praticano sport di potervisi avvicinare.

“E’ volontà dell’Amministrazione sostenere il Torneo, che dallo scorso anno è tornato ad essere disputato a Livorno – ha affermato il sindaco Luca Salvetti durante la conferenza stampa di presentazione – come abbiamo fatto per le precedenti edizioni. Fin da ora ci prepariamo ad affrontare il trentennale con iniziative di rilievo”.

Claudio Rigolo, direttore del torneo, dopo aver ringraziato il sindaco per l’accoglienza nella Casa Comunale e il Circolo Libertas Sport che ospita i match, ha illustrato l’evento e invitato i cittadini alla manifestazione.

Questi i giocatori.

Categoria maschile:

Sfide tra i migliori giocatori della classifica italiana, 4 fra i primi venti, in un tabellone da 32.

Zeni Giovanni (LO) n.9

Grande Luciano (RM) n.11

Meini Luca (LI) n.20

Curioni Mauro (CO) n.27

Mantini Gianluca (PS) n.30

Perfigli Giacomo (MS) n.33

Sabatelli Yuri (FI) n.53

Greco Pasquale (PO) n.62

Codega Nicola (MS) n.67

Categoria femminile:

Tolu Maria Paola (SS) n.7

Quassinti Monica (PI) n.8

Baldini Francesca.

Per informazioni: Sport Insieme Livorno tel. 3203122076

Direttore Torneo: Claudio Rigolo tel. 3473515259

Segreteria : Aurora Rappelli tel. 3496810409

e-mail: info@sportinsiemelivorno.it web site www.sportinsiemelivorno.it

www.cittadilivorno.org