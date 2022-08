Inaugurata da Salvetti la mostra Streetphotography, a Livorno artisti e fotografi da tutto il mondo

(Angela Simini) Livorno, 31 luglio 2022 – E’ stata inaugurata alla presenza del sindaco Luca Salvetti e di celebri artisti la prima edizione della Mostra Internazionale di Streetphotography, Livorno Photo Meeting presso la Galleria Artisti All’Angolo (via della Madonna, 60 ) che i promotori Lem – Percorsi Fotografici sperano possa diventare un appuntamento annuale.

Ed infatti le premesse ci sono tutte: si tratta di una interessantissima esposizione di artisti provenienti da tutto il mondo, professionisti dello scatto, del flash studiato con accorgimenti inaspettati, unici, originali. E di grande impatto emotivo. Infatti alla curiosità per l’immagine viva incrociata casualmente per strada, allo stadio, al mare, tra la folla, uniscono il loro punto di vista, la loro interpretazione personale, talvolta ironica, come l’immagine di Maradona al quale escono i palloncini colorati dalla bocca.

Si parla di Michel Guillet, il fotografo che dal 1984 viene esposto in gallerie e centri di arte contemporanea e che è uscito dai canoni di rappresentazione tradizionali. Sono inoltre esposte foto dei membri del gruppo Lem Streetphotography, 10 foto dei vincitori del contest “Livorno tra identità e tradizione” e 40 fotografie di artisti di Streetphoto tra i migliori al mondo. E tutto questo si deve ad una nota insegnante livornese, Maila Nosiglia, che lega il suo nome ad una intensa attività culturale ed artistica, soprattutto nel versante teatrale, in città. Ma ha fatto suonare, e dunque conoscere, giovani talenti musicali allievi di Conservatorio in locations da lei create come sale spettacolo. Ora vede realizzarsi un grande sogno: “In questa Galleria voglio fare iniziative belle e importanti per la città, voglio che il nome di Livorno sia conosciuto nel mondo e attiri artisti”. Un grazie particolare, come la figlia ha dichiarato, va alla madre, che, prossima a compiere 90 anni, e per la precisione il 2 agosto, dona a Maila i locali di via della Madonna perché vengano dedicati alla valorizzazione culturale ed artistica della nostra città: grande esempio di lungimiranza e di generosità.

“La foto torna ad essere una espressione d’arte che riesce a recuperare il passato e che stimola a fare sempre meglio!”, ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti.

Massimiliano Faralli, celebre fotografo di strada, nel rivendicare la varietà e il gusto della foto di strada, si augura che ci siano negli anni altre esposizioni di questo genere di arte a Livorno. Ed anche Dario De Domenicis parla di un riscontro nazionale della foto di strada.

All’interno della mostra si trovano anche e photowalk, si potranno testare apparecchiature fotografiche per la fotografia di strada.

La mostra sarà aperta anche durante l’Effetto Venezia, nei giorni 3,4,5,6,7 agosto, dalle ore 18.00 alle 23.00, Galleria Artisti All’Angolo, via della Madonna, 60, info: 334 129 9750 lemstreetphoto@libero.it.