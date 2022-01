Inaugurata via Fallaci a San Quirico di Piombino, ma sulla targa è sbagliata la data di nascita della scrittrice

(Alex Turrini) Piombino, 22 gennaio 2022 – E’ stata inaugurata alla presenza del sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, la strada intitolata ad Oriana Fallaci, la giornalista e scrittrice fiorentina scomparsa nel 2006. L’inaugurazione c’è stata oggi, sabato 22 gennaio, in località San Quirico. Come fa notare il quotidiano on-line Quinewsvaldicornia.it, tuttavia, sulla targa vi è un errore che poteva e doveva essere evitato. La Fallaci, infatti, non era nata nel 1926, come scritto sulla targa della strada, bensì nel 1929

“Siamo molto felici di avere anche a Piombino una via intitolata a una grande donna e intellettuale toscana”, ha detto il sindaco Ferrari, “grazie alla proposta avanzata in Consiglio comunale da Davide Anselmi e Maria Elena Cosimi”.

La Fallaci, giornalista e scrittrice, intellettuale di rilievo nazionale ed internazionale, era nata il 29 giugno 1929 a Firenze ed è scomparsa il 15 settembre 2006 nella medesima città.