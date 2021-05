Incendio alla stazione ecologica del Picchianti, indagini per capire come si è sviluppato

(Anna Viola) Livorno, 9 maggio 2021 – Attorno alle 13 di oggi, domenica 9 maggio, si è sviluppato un incendio alla stazione ecologica del Picchianti nella zona nord di Livorno. Con immediatezza sono intervenuti tecnici dell’Aamps, la Protezione civile del Comune ed i Vigili del Fuoco che sono rimasti al lavoro fino quasi alle 17 per spegnere le fiamme.

Il vento ha fortunatamente portando il fumo in zone poco abitate. La Protezione civile ha in ogni caso raccomandato agli abitanti delle zone interessate di prestare attenzione ed eventualmente di tenere chiuse le finestre.

La Protezione civile ed i Vigili del Fuoco hanno monitorato la situazione e non hanno riscontrato particolari criticità né vi è stata la necessita di chiudere strade.

Sul posto è intervenuta anche l’Arpat con i propri tecnici per verificare la situazione ambientale.

Nelle prossime ore saranno controllare le telecamere presenti in zona per verificare come si è sviluppato l’incendio, che ha colpito soprattutto legname e materiali ingombranti.