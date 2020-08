Incendio boschivo a Montemazzano, tre elicotteri e un canadair hanno messo in sicurezza Piombino

(Alex Turrini) Piombino, 16 agosto 2020 – L’incendio boschivo si è sviluppato oggi, domenica 16 agosto, nella macchia mediterranea dei Ghiaccioni, in località Montemazzano, non distante dal centro abitato di Piombino. Era circa l’una del pomeriggio. Numerose sono state le segnalazioni giunte sia alla sala operativa della Protezione civile regionale che a quella provinciale di Livorno, dato che le fiamme e la colonna di fumo sono state ben visibili fin da subito. La superfice interessata è di circa quattro ettari.

Sul posto sono arrivate, in breve tempo, numerose squadre di volontari, operai forestali e vvigili del fuoco, mentre tre elicotteri dell’Aib, l’anticendio boschivo, hanno evitato il propagarsi delle fiamme verso le prime abitazioni di Piombino e l’ospedale cittadino.

Ulteriori squadre del volontariato sono giunte in un secondo momento per domare l’incendio prima di sera. Un aereo canadair, in supporto dei tre elicotteri, ha tenuto sotto controllo le fiamme evitando che si propassero verso Piombino.