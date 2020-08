Incidente tra due auto che si ribaltano sull’Aurelia, i Vigili del Fuoco liberano la strada

(Alex Turrini) Piombino, 1 agosto 2020 – Un uomo di 68 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto tra San Vincenzo e Piombino, direzione Sud, ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale piombinese. Incolumi sono rimaste invece le persone che viaggiavano a bordo dell’altra automobile.

L’incidente si è verificato sulla strada statale Aurelia attorno alle 14 di oggi, sabato 1 agosto, tra due auto che entrambe si sono ribaltate. Sul posto sono giunte le ambulanze della Misericordia di Castagneto e San Vincenzo e della Croce Rossa di Piombino, oltre ai Vigili del Fuoco.

All’interno di uno dei due mezzi viaggiava una persona di 68 anni di Savelli che, in via precauzionale, è stata trasportata al pronto soccorso di Piombino in codice giallo.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza i mezzi e l’ambiente stradale. Il traffico è stato temporaneamente interrotto.