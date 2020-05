Iniziati i lavori in via Gobetti, Salvetti soddisfatto: “E’ una sorta di sfida”

Livorno, 18 maggio 2020 – E’ iniziato stamattina l’intervento di riqualificazione della strada e dei marciapiedi in via Gobetti, nel quartiere di Corea, alla presenza del sindaco Salvetti.

“Il rifacimento di via Gobetti era diventata una sorta di sfida per me e per l’Amministrazione Comunale” sono le parole del Sindaco “Già dalla campagna elettorale, lo scorso anno, avevo accolto le segnalazioni da parte dei cittadini, che mettevano in evidenza la pericolosità della strada. I lavori in via Gobetti rappresentano la linea dell’Amministrazione sul fronte della cura delle strade. Avevamo promesso ai cittadini di poter aprire il cantiere a metà maggio e così è stato. Appena terminato il lockdown i lavori sono iniziati e si protrarranno per alcune settimane. Il progetto è stato approvato dalla Giunta Comunale nel dicembre del 2019”.

I primi interventi riguardano la riqualificazione dei marciapiedi, partendo dalle cordolature e dalla posa delle caditoie: sono interessati il marciapiede lato mare di via Gobetti dal civico 23 al civico 35, il marciapiede del tratto iniziale di via Gobetti su entrambi i lati, il marciapiede lato est per 70 metri fino a via Coltellini e il marciapiede lato ovest per 20 metri fino alla Pam.

Il progetto si sviluppa su una superficie di 3.800 metri quadrati e prevede il rifacimento di tutta la carreggiata di via Gobetti e di alcuni tratti di marciapiede che si presentano in cattive condizioni, la pulizia e la manutenzione straordinaria della relativa fognatura bianca, dei chiusini e delle caditoie.

Per consentire lo svolgimento dei lavori e la viabilità, potrebbe essere attivato il senso unico alternato con divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.

I successivi interventi alla carreggiata prevedono la fresatura profonda 10 cm nei tratti centrali più danneggiati, e fresature più leggere ai lati.

La riqualificazione si concluderà con la stesura del nuovo manto stradale in asfalto bituminoso ad alta resistenza.