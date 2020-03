Inps, Tridico: “Soldi per le pensioni fino a maggio”

(Donatella Nesti) Roma – “Abbiamo i soldi per pagare le pensioni fino al momento in cui è stato sospeso il pagamento dei contributi. Quindi fino a maggio non c’è problema di liquidità anche perché possiamo accedere ad un ’tesoretto’ che è il Fondo di Tesoreria dello Stato. Dopo di che immagino che in aprile ci sarà un altro decreto che dovrà anche dire cosa succederà alla sospensione dei contributi”.

Lo ha detto Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, intervenendo a Di Martedì su La7 nella serata di ieri. La notizia è evidenziata oggi, mercoledì 25 marzo, anche sul sito del quotidiano economico Sole 24 Ore.

I soldi per le pagare le pensioni, dunque, ci saranno fino a maggio. Per il futuro andranno messe in atto specifiche manovre.