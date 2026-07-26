La 83à Mostra del cinema di Venezia: tanti italiani poca Hollywood

(Donatella Nesti) Livorno, 26 luglio 2026 – Nella presentazione avvenuta il 23 Luglio della Mostra del cinema di Venezia (2-12 Settembre) Alberto Barbera, direttore della Mostra, dopo i ringraziamenti a Buttafuoco, Presidente della Biennale, non poteva trascurare il dibattito sulla ‘AI’ che sembrerebbe sostituire la creatività di sceneggiatori e registi, ma sarà davvero così? “È pur vero che di Intelligenza Artificiale si parla in realtà tantissimo al punto da farne un luogo comune della pubblicistica contemporanea” sostiene Barbera “anche se gran parte dei discorsi ricorrenti sono improntati ad una diffidenza di fondo, frutto più di una superficialità di approccio che della capacità di definire i contorni e approfondire le potenzialità. Se ne parlerà in diverse occasioni anche durante questa edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, senza pregiudizi e con l‘attenzione che merita uno strumento talmente innovativo da lasciar presagire un impatto di proporzioni storiche sull’intero genere umano. Un documentario italiano – che non nasconde la sua natura di opera interamente generata dall’IA benché sotto l’impulso e il determinante controllo creativo del suo autore – e un simposio di alto livello per il profilo dei suoi partecipanti, sono due momenti (non gli unici) destinati a convogliare l’attenzione sulle potenzialità creative e artistiche di un’innovazione destinata a surclassare la rivoluzione industriale dell’800”.

Barbera ha poi parlato del ritorno di Moretti dopo 37 anni da ‘Palombella rossa’, della scarsità di registe donne e di film Statunitensi ma ha sottolineato l’enorme quantità di pellicole non solo nel concorso principale ma anche in tutti gli altri concorsi: Orizzonti, College Cinema, Documentari, Spotlight cinema, Classici restaurati… Verranno inoltre assegnati i Leoni alla carriera a George Clooney e Ellen Burstyn.

VENEZIA 83

In Concorso

(in ordine alfabetico per regista)

INK – FILM DI APERTURA

di DANNY BOYLE

con Jack O’Connell, Guy Pearce, Claire Foy / Regno Unito / 116’

COMPANY

di CASEY AFFLECK

con Nick Nolte, Ben Mendelsohn, Adelaide Clemens, Scoot McNairy, Emily Lind, Caylee Cowan, Atticus Affleck, Indiana Affleck / Canada, USA, Emirati Arabi Uniti / 92’

KAMI NOUR (A BIT OF LIGHT)

di ALI ASGARI

con Misagh Zareh, Sadaf Asgari, Forouzan Jamshidnejad, Ramtin Daghigh, Mina Rahimzadeh / Iran, Svizzera, Italia, Canada, Turchia / 87’

RITORNO A BUENOS AIRES

di MARCO BECHIS

con Adriano Giannini, Ana Celentano, Verónica Gerez, Olivia Nuss, Adrián Fondari, Paula Cohen, Marcelo Chaparro, Marcela Serli, Maria Laila Fernandez / Italia, Brasile / 104’

UN BON PETIT SOLDAT

di STÉPHANE BRIZÉ

con Alba Rohrwacher, Vincent Lindon, David Talbot, Sharif Andoura / Francia / 102’

IL FUOCO CHE TI PORTI DENTRO

di EDOARDO DE ANGELIS

con Vanessa Scalera, Lino Musella, Elena Radonicich, Ivana Lotito, Tommaso Ragno / Italia / 93’

KVINDE UKENDT (WOMAN UNKNOWN)

di MAY EL-TOUKHY

con Mathilde Arcel, Carsten Bjørnlund, Thorbjørn Hedegaard, Marina Bouras, Mia Plantin, Sofia Nolsøe, Flora Sanders / Danimarca, Svezia, Lettonia / 124’

BUCKING FASTARD

di WERNER HERZOG

con Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom, Domhnall Gleeson / Irlanda, USA / 109’

15/18 (A PLACE TO HEAL)

di CÉDRIC KAHN

con Zoé Monpart, Malou Khebizi, Kenji Peyran, Patience Munchenbach, Sophie Guillemin, Cédric Kahn, ⁠Antoine de Foucauld, ⁠Jennifer Decker / Francia / 105’

DAU

di ILYA KHRZHANOVSKY

con Teodor Currentzis, Radmila Shegoleva, Anatoly Vasiliev, Vladimir Azhippo, Dmitri Tcherniakov, Dmitry Cheglakov, Demyan Kudryavtsev, Maria Nafpliotou / Germania, Francia, Ucraina, Svezia / 210’

LOOK BACK

di HIROKAZU KOREEDA

con Natsuki Deguchi, Aju Makita, Fuuri Nanase, Rokka Okada, Masaki Suda, Kankuro Kudo, Kayo Noro / Giappone / 100’

GA-NEUNG-HAN SA-RANG (POSSIBLE LOVE)

di LEE CHANG-DONG

con Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung, Cho Yeo-jeong / Corea del Sud / 164’

WILD HORSE NINE

di MARTIN MCDONAGH

con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas, Tom Waits, Parker Posey / Regno Unito, USA, Cile / 118’

SUCCEDERÀ QUESTA NOTTE

di NANNI MORETTI

con Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman, Elena Lietti, Andrea Lattanzi, Antonio De Matteo, Nanni Moretti / Italia, Francia, Spagna / 103’

PRIMETIME

di LANCE OPPENHEIM

con Robert Pattinson, Merritt Weaver, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers / USA / 107’

THE ECHO CHAMBER

di ANDREA PALLAORO

con Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon / Italia, Belgio / 120’

UN PEU AVANT MINUIT

di NICOLAS PARISER

con Melvil Poupaud, Chiara Mastroianni, Golshifteh Farahani, Léonie Simaga, Clara Pacini, Anaïs Demoustier, Micha Lescot / Francia / 111’

L’ESTRANEA

di PAOLO STRIPPOLI

con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi / Italia, Francia, Belgio / 115’

NELSON SAN, ANATA HA HITO WO KOROSHIMASHITAKA?

(MR. NELSON, DID YOU KILL PEOPLE?)

di SHINYA TSUKAMOTO

con Rodney Hicks, Geoffrey Rush, Mark Merphy, Tatyana Ali, Lily Franky / Giappone, USA, Thailandia, Vietnam / 116’

BUNKER

di FLORIAN ZELLER

con Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano, Patrick Schwarzenegger / Francia, Spagna / 126’