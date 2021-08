La Bella Estate di Villa Maria è ripartita, subito voce alla costumista Gabriella Pescucci

(Donatella Nesti) Livorno, 11 agosto 2021 – Riparte La Bella Estate a Villa Maria, arrivata con successo alla terza edizione. La rassegna dedicata ai mestieri del cinema è promossa dal Comune di Livorno (Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo), con l’organizzazione di Coop Itinera.

Il primo appuntamento, oggi, mercoledì 11 agosto ha incontrato una ospite d’eccezione, Gabriella Pescucci, costumista di fama internazionale, vincitrice di vari riconoscimenti, tra i quali il premio Oscar per i migliori costumi di “L’età dell’innocenza” di Martin Scorsese nel 1994. Nel presentare gli Oscar del 1994, Sharon Stone descrisse così la professione del costumista: “Chi sa disegnare capi diversi per dozzine di attori, creare mondi che forse non esistono e produrre, sempre rispettando il budget, abiti, uniformi e tutto quel che serve per vestire il cast di un intero film non è un mestiere per deboli di cuore”. Poi, Stone consegnò la statuetta a Gabriella Pescucci, che aveva realizzato i costumi di “L’età dell’innocenza” di Martin Scorsese. Pescucci certamente non è debole di cuore, allieva di leggende del mestiere come Piero Tosi è considerata una maestra grazie alla sua inventiva e creatività. Ha lavorato con grandi registi italiani, come Fellini e Scola e internazionali come Tim Burton e Zemeckis. Suoi anche i costumi de ‘La prima cosa bella’ di Virzì del quale ammira l’intelligenza e la sensibilità. La creazione dei costumi per cinema e teatro è stata al centro dell’incontro condotto da Emanuele Gamba, attore e regista teatrale, direttore artistico del Teatro Goldoni di Livorno. Gabriella Pescucci disponibile a rispondere ad ogni domanda ha ricordato la passione per il cinema vedendo da piccola il film Scarpette Rosse ed ha dedicato un ringraziamento all’insegnante Nada Valori che seppe cogliere e valorizzare le grandi potenzialità della giovane allieva. Un grande riconoscimento a Piero Tosi dal quale ha appreso i segreti del mestiere caratterizzando l’epoca attraverso i costumi tanto da farne delle icone come l’abito di Claudia Cardinale ne “Il Gattopardo”. Tra i suoi ricordi la genialità di Tim Burton, la gentilezza di Fellini nel consigliarle la marmellata per gli abiti delle femministe nel film “La città delle donne” il talento di Terry Gilliam ma il suo eccesso debordante, i capricci di Daniel Day Lewis, la scarsa disponibilità di Scorsese. Attualmente Pescucci sta lavorando per la complicata serie televisiva ‘Domina’ e si dice preoccupata per le stoffe che non si trovano più come prima, per fortuna ancora alcune fabbriche di Prato le producono e ci sono ancora giovani bravi che si cimentano con un mestiere difficile che richiede molto studio e inventiva. Numeroso il pubblico nell’ accogliente giardino della Villa che ha applaudito la simpatica e bravissima costumista.

Prossimo incontro Venerdì 20 agosto, ore 18.30 Lorenza Indovina e Raffaella Lebboroni, attrici conduce Francesco Bruni, sceneggiatore e regista.

