La capolista Livorno prende un punto sul campo della Colligiana, 1 a 1

(Luca Aprea) Colle Val d’Elsa, 3 aprile 2022 – Un pareggio che va bene a tutti. Al “Manni” Colligiana e Livorno si spartiscono la posta in palio con un 1-1 che alla fine fa liete entrambe le squadre. Gara decisa dalla rete su rigore di Bellazzini in avvio di ripresa e dalla rete alla mezzora del secondo tempo di Ciardini.

Angelini come annunciato fa turn-over senza esagerare. Out gli infortunati Ferretti e Torromino restano in panchina Luci e Ghinassi. L’avvio è tutto di marca amaranto con un Petronelli particolarmente ispirato che chiama agli straordinari Chiarugi che poi è graziato dalla traversa sulla conclusione di Bellazzini. La Colligiana, a parte qualche mischione, non produce pericoli ed è il Livorno a rendersi ancora insidioso sempre con Bellazzini. Nel finale è Vantaggiato ad andare vicino al gol ma il primo tempo termina a reti bianche.

Nel secondo tempo il Livorno passa subito in vantaggio su calcio di rigore assegnato per un fallo su Frati molto contestato dai locali. L’esecuzione di Bellazzini è perfetta e Chiarugi nonostante intuisca nulla può. Gli amaranto a questo punto si limitano a gestire il risultato e se si esclude un accenno di rissa con Vantaggiato protagonista la gara sembra scivolare via senza colpi di scena. Nel finale però, complice anche la girandola di cambi, la Colligiana alza i giri del motore e alla mezzora trova il gol del pareggio con Ciardini lesto a battere di testa Mazzoni da due passi. E’ il gol che fissa il punteggio sul definitivo 1-1. Un risultato che sta bene a tutti.

Colligiana – Livorno 1 a 1 (0 a 0)

Colligiana (4-2-3-1): Chiarugi; Logi, Tognarelli, Bianchi (31’ st Torricelli), Ciardini; Sitzia (41’ st Focardi Olmi), Pietrobattista; Cito, Cianciolo (43’ st Piochi), Mugnai 25’ st Calamassi); Soumah. A disp: Petrucci, Milanesi, Bartalini, Cirasella, Liberto. All. Deri

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Palmiero (35’ st Ghinassi), Russo, Giampà, Pecchia (25’ st Giuliani); Gargiulo, Gelsi (16’ st Apolloni); Bellazzini (34’ st Nunzi), Frati (19’ st Durante), Petronelli; Vantaggiato. A disp: Fontanelli, Milianti, Marinai, Luci. All. Angelini

Arbitro: Decimo di Empoli

Marcatori: Bellazzini 8’ st rig. (L) Ciardini 32’ st (C)

Note: Giornata di sole, circa 100 tifosi livornesi al seguito. Ammoniti Soumah, Pietrobattista, Cianciolo e Vantaggiato. Recuperi 2’ e 4’.