La Costituzione ai giovani, Salvetti: “Terremo conto di chi vi fa la foto un minuto dopo il coprifuoco”

Livorno, 3 giugno 2021 – “L’estate scorsa, quando era possibile uscire, vi siete comportati molto bene. In questo libretto (la Costituzione italiana, ndr) sono scritti i diritti ed i doveri dei cittadini per vivere civilmente. Noi terremo debito conto di chi si affaccia al balcone un minuto dopo l’inizio del coprifuoco e vi fa la foto per dire ‘i giovani si comportano male’. Ma anche voi dovete fare la vostra parte e non prestate il fianco a chi gode nel far polemica”.

Ad affermarlo è stato il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che è intervenuto nella mattinata di oggi, giovedì 5 giugno, all’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale della Toscana in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Ai maturandi e alle maturande di tre classi dell’Iti Galilei di Livorno è stata consegnata una pubblicazione contenente la Costituzione italiana e lo Statuto regionale.

“La Toscana scelse come simbolo il Pegaso, lo stesso del Comitato di liberazione nazionale, e questo è molto significativo”, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha precisato che “la Costituzione è ancora da attuare”. Mazzeo ha poi ringraziato “per la grande disponibilità la dirigente scolastica dell’Iti, la professoressa Mariani, così come i docenti, le studentesse e gli studenti che hanno partecipato a questa iniziativa”.

“Questo non vuol essere solo momento formale ma anche un atto intriso di un messaggio importante”, ha detto la preside Maunela Mariani, che ha parlato rivolgendosi ai ragazzi evidenziando “la formazione che la scuola mette in campo non solo per conoscenza e competenze” ma anche cercando di fare degli studenti “persone dotate di consapevolezza e rispetto sulla base di valori determinanti, l’onestà prima di tutto”.

Con il sindaco Salvetti e il presidente Mazzeo all’incontro sono intervenuti il consigliere regionale Francesco Gazzetti, che in quanto ex alunno dell’Iti ha organizzato l’iniziativa, e il presidente del Consiglio comunale e vicepresidente della Provincia di Livorno, Pietro Caruso, che hanno anche loro consegnato agli studenti e alle studentesse la Costituzione e lo Statuto toscano.