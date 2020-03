As Livorno Calcio - Foto Novi

La generosità non basta al Livorno nel derby col Pisa nel deserto dell’Arena, 1 a 0

(Luca Aprea) Pisa, 7 marzo 2020 – La generosità non basta e dunque si interrompe nella partita più sentita la mini-striscia positiva del Livorno che, dopo il successo col Chievo e il pari con il Frosinone, cade nel derby contro i cugini nerazzurri del Pisa.

Nel deserto dell’Arena Garibaldi, a porte chiuse per le misure anti-coronavirus, gli amaranto giocano un buon primo tempo, specie nella seconda parte. Nella ripresa però il Pisa mette sotto la squadra di Breda e trova il gol della vittoria con Lisi al minuto 18 con un gran tiro a giro che non dà scampo a Plizzari. Il Livorno prova a reagire ma a parte qualche effimero tentativo di Marras e di Luci, c’è ben poco da segnalare. Il Pisa resiste e festeggia, per gli amaranto, stavolta, forse è davvero finita.

Pisa – Livorno 1 a 0

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli (40′ st Ingrosso), Caracciolo, Benedetti, Pisano; Lisi, Gucher, De Vitis; Soddimo (25′ pt Pinato); Marconi, Masucci (34′ pt Vido). All. D’Angelo.

Livorno (3-4-2-1): Plizzari; Bogdan, Silvestre, Di Gennaro (40′ st Simovic); Porcino (35′ st Seck), Agazzi (32′ st Awua), Luci, Del Prato; Marras, Marsura; Ferrari. All. Breda.

Rete: 18′ st Lisi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Note: ammoniti Caracciolo, Marras, Bogdan, Simovic; recuperi 3′ pt e 4′ st.