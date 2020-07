La rotatoria di Barriera Margherita sarà ridisegnata, in arrivo forti modifiche strutturali

Livorno, 6 luglio 2020 – Non è ancora chiaro se verrà demolita del tutto o solo in parte, ma la rotatoria di Barriera Margherita, all’incrocio tra viale Nazario Sauro e viale Italia, realizzata dopo la tragica alluvione del settembre 2017 per la messa in sicurezza del rio Maggiore ed anche del traffico, sarà al minimo completamente ridisegnata.

La grande rotatoria verrà presumibilmente ridotta e riorganizzata. Il progetto, che prevede altre importanti modifiche strutturali, rientra negli interventi previsti nella cospicua area della città che va da Barriera Margherita a Salviano, ossia lungo il percorso del rio Maggiore, in relazione al miglioramento della sicurezza e per il contenimento dei possibili danni o pericoli idrogeologici.