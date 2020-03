La sconfitta nel derby costa il posto a Breda, al suo posto arriva Filippini

(Matteo Gargini) Livorno, 8 marzo 2020 – Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 marzo, si è diffusa la voce del probabile cambio di guida tecnica del Livorno, poi confermata, poco dopo, da una nota ufficiale del club di via Indipendenza.

La sconfitta subita dagli amaranto nel derby di ieri a Pisa è costato dunque il posto a Breda. Il ruolo di allenatore è stato affidato ad Antonio Filippini, già allenatore in seconda della formazione amaranto e calciatore del Livorno, con oltre cento presenze complessive, dal 2006 al 2010.

