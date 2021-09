La statua di Bud Spencer restituita al carrista Galli, forse andrà a Napoli

(Marco Ceccarini) Livorno, 3 settembre 2021 – La statua di Bud Spencer è stata restituita al maestro carrista viareggino Fabrizio Galli, colui che la realizzò e la donò al Comune di Livorno. Si era nel giugno 2019 quando venne inaugurata da Filippo Nogarin, sindaco del M5s uscente, ma appena quattro mesi dopo, nell’ottobre dello stesso anno, dopo che Palazzo Civico aveva cambiato colore, venne caricata su un camioncino e trasportata in un magazzino comunale alla periferia della città. Ufficialmente il motivo dello spostamento fu la necessità di sottoporla a un restauro, ma in quel momento molti pensarono che la statua in vetroresina dedicata a Carlo Pedersoli, prima nuotatore e poi attore, non si sarebbe più rivista.

Così è stato. L’Amministrazione comunale guidata da Luca Salvetti, e sostenuta dal Pd e dai suoi alleati, ha deciso restituire la statua all’artista che l’ha realizzata. Una decisione che sicuramente farà discutere. Bud Spencer, infatti, aveva legato il suo nome alla città di Livorno perché qui, o nei suoi dintorni, aveva girato diversi dei suoi film che lo hanno reso famoso. Una su tutte, la pellicola “Lo chiamavano bulldozer” di Michele Lupo, anno 1978, vero e proprio cult della commedia di stampo sportivo.

Con la decisione presa dal Comune, tuttavia, forse adesso Pederzoli può tornare a casa. In che senso? E’ presto detto. Napoli, città natale dell’attore che in gioventù fu anche olimpionico ai giochi di Helsinki e di Melbourne negli anni Cinquanta, vuole quella statua. Si è anche mobilitato il Mattino, principale giornale della città, per raggiungere l’obiettivo. Le possibilità che tutto vada per il meglio non mancano. E chissà che laggiù, nella terra natia, il Bud Spencer in vetroresina non possa trovare la giusta sede ed anche la valorizzazione che sul lungomare di Livorno non ha avuto.