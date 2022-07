La statua livornese di Bud Spencer sarà esposta a Montecarlo di Lucca

(Camelia Ceccarini) Livorno, 20 luglio 2022 – La statua di Bud Spencer, realizzata in vetroresina su commissione della passata Amministrazione comunale di Livorno per essere collocata alla Bellana, dove però è rimasta solo qualche mese nel 2019, sarà esposta a Montecarlo di Lucca all’evento Bud & Terence Celebration.

A darne l’annuncio è stato Fabrizio Galli, l’artista viareggino che realizzò l’opera, che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Dopo qualche anno buio, la mia statua del mitico Bud Spencer sarà esposta alla Bud &Terence Celebration presso il campo sportivo di Montecarlo di Lucca. Vi aspettiamo dal 21 al 24 di luglio”. E ancora: “Finalmente il nostro Bud è sceso dall’ufficio, una spazzolata alla polvere e ci prepariamo a partire per uno dei suoi tanti Festival e del compagno di avventure Terence Hill”.

La stessa pagina della Bud &Terence Celebration conferma: “E, dunque, avremo anche un ospite d’onore. L’onore, il nostro, sarà quello di ospitare la statua di Bud Spencer, che a Livorno suscitò invece tante polemiche qualche anno fa. Il suo creatore, l’artista Fabrizio Galli, erede di una famiglia storica di ‘carristi’ del Carnevale di Viareggio, ha aderito con entusiasmo al nostro invito ad esporre la sua opera presso la nostra manifestazione. Preparate i cellulari per i selfie…”.

