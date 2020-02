La telemedicina di Capraia si perfeziona, installati nuovi strumenti e dispositi

Livorno, 19 febbraio 2020 – La telemedicina si perfeziona sull’isola di Capraia. Il sistema di telemedicina, finalizzato a mettere in pratica attività di monitoraggio e teleconsulto al fine di consentire varie prestazioni di alto livello tecnologico, è stato implementato nell’ambulatorio medico presente in Capraia. Si è conclusa difatti ieri, martedì 18 febbraio, la fornitura dei dispositivi e delle apparecchiature necessarie per lo sviluppo del sistema di telemedicina comprendente ecografo, elettrocardiogramma, computer portatili ed altro materiale tecnologico.

Il percorso, parzialmente già attivo dal mese di ottobre 2019, è stato dotato di un nuovo elettrocardiografo in grado di trasmettere i tracciati dell’elettrocardiogramma eseguiti sull’isola direttamente all’ospedale di Livorno, sia al pronto soccorso che in cardiologia per una valutazione da parte dei medici dell’ospedale. Attraverso una telecamera ad alta definizione, inoltre, il personale presente sull’isola può interagire con il pronto soccorso livornese per procedere alla valutazione dei singoli casi e decidere la terapia e l’eventuale modalità di trasporto sul continente.