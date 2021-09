L’altra squadra di Bandecchi, l’Uni Pomezia sfida la Pro Livorno in Serie D

(Paolo Verner) Livorno, 14 settembre 2021 – Esiste una squadra, nel girone E della Serie D, molto vicina a Stefano Bandecchi, l’imprenditore livornese che, attraverso l’Unicusano, sponsorizza il neocostituito Livorno 1915, la Libertas Atletica e la Pielle, risultando dunque essere un vero e proprio “benefattore” per lo sport della città dei Quattro Mori.

La squadra, che si confronterà sul campo con la Pro Livorno, è la Uni Pomezia Virtus 1938, sponsorizzata anch’essa dalla Unicusano.

I rossoblu, alla loro prima storica partecipazione al campionato di Serie D, si presentano ai nastri di partenza con molto entusiasmo. Sono neopromossi. Lo scorsa stagione hanno vinto il campionato di Eccellenza.

Il presidente, Walter Valle, non nasconde l’ambizione di arrivare trai i professionisti nell’arco di due anni. E’ coadiuvato nel suo lavoro dal diesse Maurizio Proietti e dall’allenatore Antonio Foglia Manzillo, molto stimato nell’ambiente calcistico dell’Alto Lazio.

La Uni Pomezia si affida, per il nuovo campionato, a buona parte dei ragazzi che hanno primeggiato in Eccellenza, confidando sull’innesto di alcuni giocatori esperti, avvezzi alle battaglie del torneo di Serie D.

Un avversario, per i biancoverdi di mister Matteo Niccolai, tutto da scoprire, ma che il nome e lo sponsor lo fanno vedere a Livorno sotto una luce piuttosto simpatica, dato che sembrano essere i “cugini” della Ternana, con cui hanno anche sostenuto di recente un’amichevole, ed i “biscugini” del Livorno 1915, con cui condivide, appunto, lo sponsor Unicusano.

Ai “vincenti sempre”, come recita il loro motto, il grande in bocca al lupo che si riserva alle matricole e che a prescindere va anche alla livornesissima Pro.

