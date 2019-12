L’immaginario di Riitano il 13 dicembre al Lazzeri

Livorno, 12 dicembre 2019 – Domani, venerdì 13 dicembre, ore 17.30, al teatro Lazzeri di Livorno (via del Fante, 5) nell’ambito di “Narrare i territori, storie di impresa e immaginazione”, si terrà la presentazione del libro “Artigiani dell’immaginario” di Agostino Riitano.

Con l’autore Riitano, project manager supervisor di Matera 2019, ne parleranno Antonella Capitanio del dipartimento Civiltà e forme del sapere dell’università di Pisa, il direttore di teatri Massimo Paganelli, l’assessore Rocco Garufo con delega al Commercio e al Turismo del Comune di Livorno. Modererà il dibattito Elina Pellegrini dell’esecutivo di Libertà Eguale Livorno. Al termine è previsto un apericena augurale al costo di 10 euro.

The following two tabs change content below.