Livorno calcio, Presta esce di scena: “Non ho interesse a proseguire, mi dedico al Ticino”

Livorno, 4 luglio 2021 – Il vicepresidente uscente del Livorno, Guido Presta, non intende proseguire il suo impegno societario nel club di via Indipendenza.

“Non ho nessun interesse a proseguire la mia esperienza a Livorno, cessata come previsto dall’ultimo mandato conferitomi dalla società e scaduto il 30 giugno scorso”, ha affermato in una nota inviata in esclusiva ad Amarant.it. “Per la stagione 2021-22 farò calcio solo nella mia società in Piemonte”.

Presta, dunque, esce di scena e non è sua intenzione rimanere all’interno del club di via Indipendenza, preferendo dedicarsi all’Rc Ticino, la società di Romentino Galliate di cui è presidente, neopromossa in Serie D.

Vi è incompatibilità, secondo le norme della Figc, nel mantenere incarichi di vertice in due club partecipanti allo stesso campionato, motivo per cui Presta, socio di entrambe le società calcistiche, preferisce distaccarsi dal Livorno.

Presta sarebbe comunque disposto, secondo quanto si legge su Amaranta.it, a “dare una mano” affinché il Livorno possa trovare una soluzione alla crisi societaria che sta attraversando, ferma restando la sua volontà ad uscire dall’assetto dal sodalizio amaranto.

Nei giorni scorsi il nome di Presta era stato accostato a quello dell’imprenditore italo-svizzero Walter Tisone, a sua volta indicato come possibile acquirente del Livorno calcio.