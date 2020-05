Livorno calcio, Yousif pronto ad accettare la proposta avanzata dagli Spinelli

(Anna Viola) Livorno, 7 maggio 2020 – Un primo importante passo verso la cessione del Livorno al gruppo Yousif dovrebbe essere stato compiuto nella serata di oggi, giovedì 7 maggio, dato che, secondo quanto si apprende da nostre fonti, l’imprenditore libano-olandese Maid Yousif avrebbe accettato la proposta avanzata da Aldo e Roberto Spinelli consistente nel pagamento di 500 mila euro indipendentemente dalla categoria in cui si verrebbe a trovare il Livorno a fine stagione. In caso di mantenimento della Serie B il costo dell’operazione, secondo le informazioni acquisite, salirebbe secondo i parametri già stabiliti.

Lo si legge in un servizio pubblicato dall’agenzia d’informazione sportiva Amaranta.it.

In serata, in ogni caso, il sito Livornolive ha fatto sapere che Yousif, per concretizzare l’operazione, vorrebbe ridurre a un anno, dai due richiesti dagli Spinelli, il periodo nel quale la società entrante dovrebbe versare a quella uscente il 25 per cento dell’importo di ogni calciatore attualmente di proprietà del club di via Indipendenza qualora, in tale periodo, venisse ceduto. Nell’accordo tra le parti rientrerebbe anche il terreno di Fauglia dove gli Spinelli avevano intenzione di realizzare il centro sportivo.

Se le informazioni da noi raccolte troveranno conferma nelle prossime ore, cosa che sul piano giornalistico già inizia ad avverarsi, si può dire che si sta profilando un esito positivo della trattativa, basato su un plausibile compromesso. A partire da domenica prossima, 10 maggio, per qualche giorno Yousif sarà in Italia e non è da escludersi un incontro con la famiglia Spinelli a Genova.