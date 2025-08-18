Livorno-Ternana sarà l’opening-day della Serie C edizione 2025-26
18 Agosto 2025
(Redazione) Livorno, 18 agosto 2025 – La Serie C Sky Wifi 2025-26 prenderà il via venerdì prossimo, 22 agosto, alle 21:15. L’opening day vedrà protagonista lo stadio Picchi di Livorno, dove gli amaranto neopromossi affronteranno la Ternana finalista dell’ultimo playoff, aprendo il nuovo campionato con un cerimoniale dedicato e una produzione televisiva a dieci camere da vivere su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 251 e in streaming su Now.
A dar voce alla partita sarà Antonio Nucera con Luca Mastrorilli inviato a bordocampo e la regia di Federico Fazzini. La squadra di Sky Sport racconterà una sfida che manca dal 2016, quando in Serie B terminò 1 a 0 per gli amaranto con gol di Marco Biagianti, mentre l’ultimo confronto in C, vinto dal Livorno per 5 a 3 con tripletta di Enio Bonaldi risale al 1996.
Con la partita dell’Ardenza prende il via un torneo coinvolgente, tutto da seguire sui canali Sky Sport e Rai Sport, con approfondimenti e speciali durante tutta la stagione.