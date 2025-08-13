Locarno, Venezia e Roma, ecco i festival del cinema

(Donatella Nesti) Livorno, 13 agosto 2025 – “Un cinema che gioca, che rischia, sogna e provoca; un cinema che testardamente resta nel mondo. In avanti, al fianco di tutti gli esseri umani.” Conclude così la presentazione della 78a edizione del Festival di Locarno Giona A. Nazzaro direttore artistico del Locarno Film Festival che nella meravigliosa Piazza Grande ha visto sfilare attori e registi dello ‘star sistem’ insieme a registi ed attori sconosciuti al grande pubblico ma portatori di contenuti attualissimi. Tra i più noti Willem Dafoe protagonista del film «The birthday party» è un magnate circondato da parassiti. «Non voglio controfigure, recito tutto io» ha dichiarato. Ma c è anche tanta Italia ben rappresentata da giovani registi e soprattutto da Milena Canonero “Volevo fare la regista, non la costumista.” Ma poi è andata così ed ha meritato Quattro oscar (Barry Lyndon, Momenti di gloria, Marie Antoinette e Gran Budapest Hotel) e decine di titoli che le hanno fatto vincere a Locarno il Vision Award.

Alla Mostra del cinema di Venezia è stato comunicato l’elenco dei ”Classici” i film restaurati, un’ opportunità per rivedere i capolavori del cinema che si aprirà con un classico di Pedro Almodovar “MATADOR“ il film che rappresenta il passaggio di Almodovar dal cinema della ‘movida ‘ ai modelli classici di Douglas Sirk e King Vidor e che porteranno Pedro dalla Mancha ad Hollywood vincitore della mitica statuetta Oscar.

Anche alla Festa del cinema di Roma fervono i preparativi per l’evento che avrà luogo alla metà di Ottobre. ’La vita va così’ di Riccardo Milani è il film d’apertura della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo annuncia il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga. Il film sarà presentato fuori concorso nella sezione Grand Public. Riccardo Milani, regista di grandi successi fra cui Piano solo, La guerra degli Antò, Il posto dell’anima, Come un gatto in tangenziale, Ritorno a Coccia di Morto, Corro da te, Grazie ragazzi, Un mondo a parte e di appassionanti documentari come Nel nostro cielo un rombo di tuono e Io, noi e Gaber, realizza un racconto ironico e appassionato lungo vent’anni, ambientato in un angolo meraviglioso della Sardegna, dove una comunità si troverà stretta tra il sogno del lavoro e la difesa del territorio e della sua identità. Il film è ispirato a una vicenda che ha fatto il giro del mondo finendo anche sulle pagine di testate internazionali.

L’attrice, regista e sceneggiatrice Paola Cortellesi presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma. Lo annuncia il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga.

Paola Cortellesi torna alla Festa del Cinema dopo lo straordinario successo di C’è ancora domani, pluripremiato film che ha segnato il suo esordio alla regia nel 2023: il titolo si è aggiudicato il Premio speciale della giuria, il Premio del pubblico e la Menzione Speciale Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas, divenendo poi uno dei maggiori successi di pubblico dell’intera storia del cinema italiano.