L’operazione Chiccaia continua, abbattuti i vecchi lavatoi al centro del cortile

Livorno, 2 marzo 2020 – L’operazione Chiccaia continua. Dopo lo sgombero delle famiglie occupanti, avvenuto lo scorso 29 gennaio in un clima pacifico e di collaborazione, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo, sono stati abbattuti i lavatoi al centro del cortile del complesso immobiliare, che entro l’estate sarà completamente demolito.

La gara la demolizione dell’immobile è già stata pubblicata e dovranno pertanto trascorrere i tempi tecnici prima di poter dare il via ai lavori di abbattimento del blocco.

Oggi, allo smantellamento del fabbricato relativo ai vecchi lavatoi, erano presenti il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, l’assessore comunale al Sociale e alle politiche abitative, Andrea Raspanti, e il presidente della Casalp, Marcello Canovaro, che hanno espresso soddisfazione per il percorso ormai avviato.

The following two tabs change content below.