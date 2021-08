Lorenza Indovina e Raffaella Lebboroni protagoniste della Bella estate con Francesco Bruni

(Donatella Nesti) Livorno, 21 agosto 2021 – Nel parco di Villa Maria proseguono gli incontri dedicati ai mestieri del cinema nel programma ”La bella estate” molto graditi dal numeroso pubblico che ha seguito con attenzione il regista e sceneggiatore Francesco Bruni durante l’intervista a due tra le attrici più interessanti del cinema italiano, con le quali ha lavorato nel suo ultimo film “Cosa sarà” in parte girato a Livorno. Lorenza Indovina, volto celebre al cinema come in Tv, la ricordiamo in “La tregua” di Francesco Rosi e al fianco di Antonio Albanese in “Qualunquemente” di Giulio Manfredonia; Raffaella Lebboroni, presente in tutti i film di Bruni, ha lavorato in “Il muro di gomma” di Dino Risi, in “La vita è bella” di Benigni in “Il mattino ha l’oro in bocca” di Francesco Patierno e più recentemente in “Il traditore” di Bellocchio. Le due attrici hanno risposto al regista e sceneggiatore tratteggiando i primi passi nelle rispettive carriere partendo dagli esordi in teatro per approdare con successo al cinema. La Indovina deve al padre regista la spinta a’volare’ a dare spazio all’immaginazione che il cinema valorizza, Lebboroni ha ricordato gli esordi all’Accademia per approdare al teatro di Luca Ronconi e Marisa Fabbri. Bruni sceneggiatore della serie Montalbano, ha collaborato a lungo con Virzi’ ricordando il film di successo ‘Ferie d’Agosto’ e la segnalazione del testo da parte di Indovina del libro da cui il regista livornese ha tratto ‘Il capitale umano’. Parlando più tecnicamente è stato ricordato che nel film ‘Un amore’ di Tavarelli Indovina ha sostenuto 12 piani sequenza complicati, una prova dura per ogni attore. Bruni ha chiesto alle due attrici i loro rapporti con registi famosi Moretti, Verdone, Albanese, Bellocchio, Rosi e gli attori Kim Rossi Stuart protagonista del film ‘Cosa sarà’, Turturro protagonista de ’La tregua’di Rosi tratteggiandone caratteri e caratteristiche come l’ipocondria di Verdone e la preveggenza di Moretti. Entrambe le attrici hanno sottolineato la notevole differenza tra recitare sul palco di un teatro di fronte al pubblico con il quale si crea un rapporto emotivo immediato rispetto alla ripresa cinematografica che non ha un immediato rapporto con lo spettatore. E’ stata ricordata Piera degli Esposti recentemente scomparsa con un lungo applauso e alla fine dell’intervista il regista Bruni e le due attrici si sono intrattenuti con il pubblico desideroso di conoscere più da vicino il regista livornese e le interpreti.

Sabato 21 agosto sarà protagonista la makeup artist Paola Gattabrusi: nella sua lunga carriera nel cinema italiano ha lavorato con registi come Pupi Avati, Luca Guadagnino, Paolo Virzì, Giovanni Veronesi, Daniele Luchetti, e per serie televisive come “I Medici”; in questo incontro racconterà la sua professione e gli ultimi progetti ad Alessio Porquier, direttore del Fipili Horror Festival.

Gianfranco Angelucci, regista, scrittore e docente di Accademia, nonché amico e collaboratore di Federico Fellini, sarà protagonista dell’incontro di venerdì 27 agosto, in occasione del quale verrà presentato il suo ultimo volume dal titolo “Giulietta Masina” di Edizioni Sabinae, pubblicato nel centenario della nascita dell’attrice. L’evento è in collaborazione con Feltrinelli Livorno.

Chiude la rassegna l’incontro di sabato 28 agosto, che vedrà la presenza di Gualtiero Lami regista e Andrea Genovali, sceneggiatore, di Hop Frog TV, significativa realtà versiliese dedicata alla produzione teatrale e di docufilm. L’evento vedrà la partecipazione di Giorgio White, attore, e proprietario della storica sartoria teatrale di Viareggio.