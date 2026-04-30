L’ospedale di Prato protagonista di uno studio internazionale sul cervello

(Redazione) 30 aprile 2026 – La Medicina nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato raggiunge un traguardo di rilievo, contribuendo a una ricerca internazionale pubblicata su Neuroscience and Biobehavioral Reviews, tra le riviste più autorevoli del settore. La struttura, parte della Asl Toscana Centro, è l’unica realtà toscana coinvolta in un progetto che ha riunito oltre trenta studiosi di ventidue istituzioni in dieci Paesi.

Lo studio, intitolato “Molecular connectivity studies of cerebral glucose metabolism and blood flow: a scoping review”, ha analizzato 384 ricerche condotte negli ultimi quarant’anni, utilizzando tecniche avanzate come Pet e Spect per indagare metabolismo del glucosio e flusso sanguigno cerebrale. L’obiettivo è superare una visione frammentata del cervello, proponendolo come una rete integrata di connessioni.

I risultati segnano un punto di svolta: il cervello non è più considerato un insieme di aree isolate, ma un sistema dinamico in cui le regioni comunicano scambiando energia e informazioni. Questa prospettiva apre nuove strade nello studio delle funzioni cognitive e delle patologie neurologiche, con possibili ricadute su diagnosi e trattamenti di malattie come Alzheimer, Parkinson ed epilessia.

In questo contesto, l’ospedale di Prato si distingue anche per l’applicazione di algoritmi di “machine learning” alla diagnostica Pet, integrando analisi metabolica e intelligenza artificiale per individuare precocemente pattern patologici.

L’Asl Toscana Centro fa parte del sistema sanitario toscana. E proprio dalla Regione Toscana, attraverso l’assessora alla Sanità, Monia Monni, arrivano parole di soddisfazione e di elogio: “La partecipazione dei nostri professionisti a uno studio internazionale di tale portata conferma l’eccellenza del sistema pubblico, capace di prendersi cura gratuitamente di tutti, con equità e spirito universalistico, ma che sa anche investire sulla ricerca per restare all’avanguardia”. E ancora: “Se il nostro sistema può esprimere queste punte di diamante e collaborare con le migliori realtà accademiche mondiali, il merito va sicuramente alla passione e alla competenza delle nostre ricercatrici, dei nostri ricercatori, dei medici e di tutti i professionisti, ai quali va il nostro profondo ringraziamento”.

Monni sottolinea come l’ospedale pratese “si posiziona oggi tra i pochissimi centri al mondo capaci di applicare algoritmi di ’machine learning’ alla diagnostica Pet per lo studio della connettività cerebrale”, evidenziando che questa integrazione consente diagnosi più rapide ed efficaci ed è “la dimostrazione tangibile che la sanità pubblica, quando valorizzata, è sinonimo di innovazione di altissimo livello”. Infine, conclude: “Vogliamo che il nostro sistema regionale resti il presidio più solidamente pubblico d’Italia. Tuttavia, l’equità e l’eccellenza non sono traguardi a costo zero. Tra l’impatto dell’inflazione, l’impennata dei costi energetici, il crescente costo dei farmaci ed i massicci investimenti necessari per le nuove tecnologie, il sistema è oggi sottoposto a una pressione senza precedenti. Rivendichiamo con forza la necessità di un finanziamento statale strutturale e adeguato perché l’attuale arretramento delle risorse mette a rischio il carattere universale della nostra sanità, che per noi resta un diritto imprescindibile e non negoziabile”.