Luca Lavazza nuovo direttore sanitario dell’azienda Usl Toscana nordovest

Pisa, 16 novembre 2020 – E’ entrato in servizio oggi, lunedì 16 novembre, il nuovo direttore sanitario dell’azienda Usl Toscana nordovest, Luca Lavazza, 56 anni, originario di Firenze e residente a Livorno, proveniente dall’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Orsola di Bologna. Succede a Lorenzo Roti, che dal 19 ottobre ha assunto lo stesso incarico in altra azienda.

Lo rende noto, attraverso un comunicato stampa, la medesima azienda sanitaria Usl Toscana nordovest.

Specializzato in Igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri all’università di Modena, il dottor Lavazza nel corso degli ultimi anni ha maturato grande esperienza nella direzione strategica del servizio sanitario locale delle regioni Toscana, Umbria ed Emilia Romagna.

Prima dell’incarico a Bologna era stato, infatti, commissario straordinario all’azienda Usl Umbria 1 e in precedenza aveva ricoperto il ruolo di direttore sanitario in diverse altre realtà: azienda ospedaliera di Perugia, azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, azienda Usl 2 di Lucca, Azienda Usl 6 di Livorno.

Per la regione Toscana, inoltre, ha coordinato la stesura del nuovo Piano sanitario sociale integrato regionale per la gestione della cronicità ed implementazione dei percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali ad essa correlati.

Nella sua carriera Lavazza ha anche partecipato ad alcuni tavoli ministeriali, come il Cts, comitato tecnico sanitario del ministero del Salute, sezione per la valutazione in materia di Biotecnologie e il gruppo di lavoro dell’Istituto superiore di sanità per lo sviluppo del progetto Health technology assessment, identificazione di una strategia e una metodologia per il disinvestimento nel Servizio sanitario nazionale integrata tra il livello nazionale, regionale e aziendale.

Nella programmazione dei servizi ospedalieri e sanitari, infine, Lavazza ha sviluppato una particolare attenzione sull’introduzione delle tecnologie all’interno dell’organizzazione assistenziale.