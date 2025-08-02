Mare e spiagge sicure, focus del Rotary Cecina con l’ammiraglio Canu

(Redazione) Vada, 2 agosto 2025 – Serata di straordinaria intensità istituzionale e civile quella organizzata nei giorni scorsi dal Rotary Club Cecina al ristorante La Barcaccina di Vada, Livorno, guidato dal presidente Alessio Ciampini allargato ai Club Rotary della costa toscana e dedicato al tema “Sicurezza in mare e sulle spiagge, la missione quotidiana della Guardia Costiera”.

Ospite d’onore è stato l’ammiraglio Giovanni Canu, direttore marittimo della Toscana e comandante della Capitaneria di Porto di Livorno, figura di riferimento nel panorama nazionale, che, come si legge in una nota diffusa dal club rotariano di Cecina, “ha saputo trasformare il suo intervento in una vera e propria lezione pubblica di responsabilità civile e marittima”.

Con tono diretto e coinvolgente, l’ammiraglio Canu ha illustrato i quattro pilastri che sorreggono l’attività operativa estiva della Guardia Costiera: Sar, ricerca e soccorso in mare; sicurezza della navigazione; tutela dell’ambiente marino e costiero; controllo e vigilanza sulla pesca marittima.

Secondo quanto emerso nel corso della conviviale, questi ambiti rappresentano, soprattutto nei mesi estivi, il “cuore pulsante di un’attività intensificata e capillare, che richiede coordinamento, prontezza operativa e collaborazione tra enti”. L’ammiraglio ha ricordato che la direzione marittima della Toscana è responsabile di un’enorme area Sar di circa 3500 chilometri quadrati di cui 633 chilometri di fascia costiera, che rende cruciale la cooperazione con le autorità.

Il dibattito che ne è seguito si è rivelato vivo e qualificato, in particolare si è discusso di come la Guardia Costiera collabori con le autorità internazionali nelle operazioni Sar, ma anche dei risultati concreti raggiunti con l’operazione “Mare sicuro” in termini di sicurezza e tutela ambientale, nonché dell’utilizzo di tecnologie innovative per potenziare il monitoraggio e la prontezza operativa.

Durante l’incontro si è celebrata anche la cerimonia di ingresso di un nuovo socio d’eccezione: l’ammiraglio Paolo Giacomo Reale, già comandante di nave Amerigo Vespucci, la storica nave scuola simbolo dell’eccellenza marinara italiana. Un ingresso che ha arricchito ulteriormente il profilo del club, consolidando la sua identità nel segno del servizio e della competenza.

Nel momento conclusivo della serata il presidente del club cecinese ha sottolineato quanto sia “fondamentale” la sinergi “tra amministrazioni locali, forze statali impegnate nella sicurezza e la funzione divulgativa del Rotary”, capaci insieme di rafforzare una cittadinanza più consapevole e attenta al bene comune. In questo contesto, è stato evidenziato come tutti i Comuni rappresentati vantino il riconoscimento Bandiera Blu, a testimonianza di un “impegno costante per la qualità ambientale, la sicurezza costiera e la valorizzazione sostenibile del litorale”. Un filo conduttore che ha dato ulteriore forza all’intero incontro, dimostrando che sicurezza, rispetto per l’ambiente e qualità dell’offerta turistica sono oggi elementi inscindibili di una strategia condivisa.

Presenti anche la sindaca di Cecina, Lia Burgalassi, il sindaco di Bibbona, Massimo Fedeli, il segretario distrettuale Andrea Marchesi, l’assistente del governatore Mauro Barbierato e il Lgt del comando della stazione dei Carabinieri di Rosignano Simone Pruneti.

Il Presidente del Rotary Club Cecina, avvocato Alessio Ciampini, ha concluso ringraziando il relatore e tutti i partecipanti “per l’alto profilo della relazione e per l’importanza della divulgazione di norme tese a tutelare la sicurezza in mare e sulle spiagge”, come si legge nel comunicato.

La serata si è conclusa con un elegante convivio sulla terrazza vista mare nel segno dell’amicizia rotariana e della condivisione di valori comuni.