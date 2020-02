Marzo donna, al via un mese di appuntamenti dedicati alle conquiste femminili

(Donatella Nesti) Livorno, 28 febbraio – Un calendario con numerosi appuntamenti, da lunedì 2 a martedì 31 marzo, proposto dal Centro Donna del Comune di Livorno e dall’associazione Ippogrifo con molte altre associazioni del territorio. Al centro del ciclo di eventi, come si legge nella brochure, “c’è l’8 marzo, giornata internazionale della donna, per ricordare le conquiste sociali, lavorative e politiche ma anche le discriminazioni, le violenze, i femminicidi agiti sulle donne in ogni parte del mondo”.

Lunedì 2, ore 15.30, presso la sede del Centro Donna, la quarta edizione de “Il gioco della memoria”, laboratorio psicopedagogico in collaborazione con l’Auser. Primo incontro: “La memoria in palestra”, conduce la psicologa Silvana Guantini.

Mercoledì 4, ore 16.00, al Centro Donna, seminario di formazione antiviolenza rivolto a Rete Antiviolenza Città di Livorno, Rete Alba Rosa, operatrici servizi antiviolenza, volontariato, assistenti sociali, dal titolo “Modalità di accoglienza nelle Case Rifugio per madri con figli e figlie, focus sulla relazione genitoriale, l’approccio educativo”, relatrici Suor Raffaella Spiezio, presidente della fondazione Caritas Onlus Livorno, Laura Passerai, assistente sociale del Comune di Livorno, e Maja Albano, psicologa della Lilith di Empoli.

Mercoledì 4, ore 21.15, al Teatro Quattro Mori, in collaborazione con l’associazione Capire un’H Onlus, proiezione del film “Light of my life”, di e con Casey Affleck. E’ la storia di un padre e una figlia undicenne, Rag, che attraversano un mondo distopico dove un virus ha ucciso quasi tutte le persone di sesso femminile. Il padre cerca di proteggere la ragazzina, la stella nascente Anna Pniowsky, in una complessa e interessante parabola sul non arrendersi. “Light of my Life” è una storia di formazione, è il potere delle storie e delle esperienze condivise, è l’essere in grado di sognare insieme una visione del futuro.

Sabato 7, ore 18,00, al Centro Donna, nell’ambito del Trofeo velico Vento di Mimosa, equipaggi femminili in regata contro la violenza maschile sulle donne. Tavola rotonda sul tema della violenza. Intervengono la vicesindaca del Comune di Livorno, Monica Mannucci, Fil presidente della Lega navale Italiana, Fabrizio Monacci, la presidente di Ippogrifo, Maria Giovanna Papucci. A seguire, un buffet.

Domenica 8, ore 16.00, al Centro Donna, a cura del Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali, spettacolo teatrale offerto dall’Università della Terza Età, titolo: “Insieme per l’Italia”, donne del Risorgimento a colloquio con le donne della Costituente.

Venerdì 13, ore 17.00, presso la sede del Centro Donna, Giornata per Liliana, undicesima giornata nel ricordo di Liliana Paoletti Buti in collaborazione con l’Associazione Evelina de Magistris, presentazione del libro di Loredana Magazzeni, docente, saggista e poeta, facente parte del direttivo Sil, dal titolo “Operaie della penna, donne docenti e libri scolastici tra Ottocento e Novecento”.

Altri appuntamenti nel corso del mese, dei quali daremo notizia. Agli incontri sarà presente la vicesindaca Monica Mannucci, coordina Maria Giovanna Papucci presidente di Ippogrifo.