Mattarella confermato presidente della Repubblica

(Redazione) Livorno, 29 gennaio 2022 – Il capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella, è stato confermato nel pomeriggio di oggi, sabato 29 gennaio, presidente della Repubblica italiana. Mattarella, all’ottava chiamata, ha ottenuto 759 schede valide su 1009 con il quorum che era fissato a 505 voti.

Prima della votazione a Montecitorio, dove erano riuniti in seduta comune Camera dei deputati e Senato della Repubblica, la maggioranza aveva raggiunto l’intesa sul Mattarella bis e il capo dello Stato aveva dato la sua disponibilità ai capigruppo dei gruppi politici della maggioranza che sostiene il governo di Mario Draghi. Con l’elezione odierna Mattarella diviene il tredicesimo presidente della Repubblica.

Il giuramento è previsto per il 3 febbraio. L’Aula di Montecitorio ha salutato la rielezione con un applauso di oltre quattro minuti. Mattarella è il secondo capo dello Stato più votato della storia italiana. Sandro Pertini, nel luglio 1978, ottenne 832 voti su 995.

