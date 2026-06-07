Mezzo secolo dopo la maturità, gli ex studenti tornano in classe al Buontalenti

(Redazione) Livorno, 7 giugno 2026 – Mezzo secolo dopo l’esame di maturità, gli studenti della classe 5a C Geometri dell’anno scolastico 1975-76 sono tornati nell’aula che li accompagnò verso il diploma. Un’iniziativa carica di significato e di emozione che si è svolta all’Istituto Buontalenti di Livorno, trasformando una semplice rimpatriata in un autentico viaggio nella memoria.

A rendere pubblico il significato della bella iniziativa, che si è svolta ieri, è stata la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Livorno, Cristina Grieco, che attraverso un post su Facebook ha evidenziato che per rendere più suggestiva la celebrazione, gli ex studenti hanno voluto ricostruire alcuni dei momenti simbolici della loro esperienza scolastica. È stato infatti rintracciato l’ex bidello dell’istituto, che ha nuovamente suonato la campanella, mentre due insegnanti dell’epoca hanno partecipato alla cerimonia consegnando ai presenti diplomi e attestazioni commemorative.

Un momento particolarmente toccante è stato il ritrovamento dei registri di classe di cinquant’anni fa e dei compiti d’esame, conservati dall’istituto e recuperati grazie all’impegno della dirigenza e del personale scolastico. Documenti che hanno riportato alla luce ricordi, volti e storie di una generazione che proprio tra quelle mura ha costruito le basi del proprio percorso professionale e umano.

La giornata si è conclusa con un gesto concreto di attenzione verso la comunità scolastica: gli ex studenti hanno infatti donato alla scuola un defibrillatore di ultima generazione, lasciando un segno tangibile del loro legame con l’istituto.

La dirigente Grieco dell’Ufficio scolastico di Livorno (si tratta del ruolo che una volta veniva denominato provveditore agli studi, ndr) era presente alla cerimonia. Ha sottolineato il valore profondo dell’iniziativa pronunciando parole che sintetizzano il significato di una giornata speciale: “La scuola è il luogo dell’apprendimento e dell’acquisizione delle competenze necessarie per il lavoro e per la vita, ma è anche il luogo privilegiato dove nascono relazioni importanti e significative, capaci di accompagnarci per sempre”.

Lo svolgimento di una giornata speciale è stata resa possibile dall’accoglienza del dirigente scolastico dell’attuale Istituto Buontalenti Cappellini Orlando, Carmine Villani, il quale ha sottolineato l’importanza di un evento che dimostra come il tempo non cancella il ruolo che la scuola ha nella vita di una persona: non annulla il senso di appartenenza ed i legami costruiti tra i banchi di scuola.

Tra sorrisi, ricordi e commozione, gli ex maturandi del 1976 hanno così celebrato non solo un anniversario, ma anche e soprattutto il valore duraturo dell’esperienza scolastica e dell’amicizia, confermando che alcune lezioni restano vive ben oltre la campanella dell’ultimo giorno di scuola.