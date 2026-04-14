Migliorare i servizi, tour del M5s nelle scuole di Cascina

(Redazione) Cascina, 14 aprile 2026 – Partirà giovedì prossimo, 16 aprile, il tour nelle scuole del territorio di Cascina promosso dal Movimento 5 Stelle e in particolare dalla consigliera regionale Irene Galletti e dall’assessore alla scuola del Comune cascinese Fausto Bosco. L’iniziativa si configura come un modello di prossimità istituzionale, volto a ribadire la centralità delle comunità scolastiche e a capire meglio le loro reali necessità. Un percorso articolato che toccherà nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio comunale con l’obiettivo di incontrare insegnanti, alunni e personale scolastico, osservare da vicino le buone pratiche e capire quali possano essere i margini di miglioramento e le prospettive di progresso dell’istituzione scolastica del territorio.

“L’educazione dei nostri ragazzi passa anche dalla qualità dei luoghi di studio, oltre che dall’impegno dei docenti: insieme alla famiglia, infatti, è la scuola a farsi carico di preparare bambini e giovani al futuro, aiutandoli a sviluppare spirito critico e desiderio di conoscenza”, osserva Irene Galletti, “se si considera che nel 2023 la spesa dello Stato per l’istruzione in Italia si è fermata al 3,9% del Pil, a fronte di una media europea del 4,7%, la nostra Regione ed i Comuni si trovano nel difficile compito di migliorare i servizi accessori”. E ancora: “Nel programma condiviso con il presidente Eugenio Giani abbiamo convenuto sull’importanza della tutela della salute, del benessere e della sicurezza nei luoghi di studio e questo significa maggiori investimenti, controlli più efficaci e più attenzione e supporto per la scuola toscana, che deve mantenersi come uno spazio sicuro, accogliente e capace di formare gli adulti del domani”.